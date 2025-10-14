«Автомобилист» объяснил, почему не будет подавать протест на матч со СКА с голом-фантомом

Пресс-служба екатеринбургского «Автомобилиста» заявила, что клуб не будет подавать протест по итогам матча со СКА в регулярном чемпионате КХЛ (1:2).

Арбитры засчитали победную шайбу защитника СКА Андрея Педана, хотя она не пересекла линию ворот, а влетела через дырку в сетке.

В «Автомобилисте» пояснили, что департамент проведения соревнований КХЛ не принимает и оставляет без рассмотрения протесты, основанные на претензиях к качеству судейства матча, в том числе основанные на ошибках при судействе в определении взятия ворот.

В КХЛ вину за грубую ошибку возложили на видеоарбитра, который был обязан пересмотреть эпизод со взятием ворот. Сообщается, что этот специалист пожизненно отстранен от работы в КХЛ.