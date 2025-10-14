СКА прервал серию поражений благодаря голу, которого не было

Армеец Матвей Короткий открыл счет в первом периоде, во втором уралец Кертис Волк сравнял, а в третьем защитник СКА Матвей Педан забросил победную шайбу. Однако, как выяснилось, шайба после броска Педана линию ворот не пересекла, то есть гола не было.

«Судья видеоповторов на ледовой арене, согласно процедуре, должен был удостовериться в правильности взятия ворот во время 60-секундой паузы и только после этого потушить оранжевый фонарь. Данный специалист пожизненно отстранен от работы на матчах КХЛ», — говорится в официальном сообщении лиги.

Благодаря этой победе СКА смог переместиться на восьмое место в Западной конференции и войти в зону плей-офф. У армейцев 15 очков после 14 игр. «Автомобилист» занимает второе место на востоке — 21 балл в 16 матчах.

Ранее главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что не видит больших проблем в том, что команда проиграла пять раз подряд.