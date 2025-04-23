«Автомобилист» продлил контракт с одним из лучших легионеров в истории КХЛ

Хоккейный клуб «Автомобилист» объявил о подписании двухлетнего контракта с нападающий Стефаном Да Костой. 35-летний француз останется в Екатеринбурге еще на два года.

Да Коста стал лучшим бомбардиром «Автомобилиста» в нынешнем сезоне. В 66 матчах регулярного чемпионата он набрал 57 (14+43) очков, а также четыре балла в плей-офф.

Французский нападающий является одним из самых ярких легионеров в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). За «Автомобилист» он выступает с 2021 года. Ранее также играл за ЦСКА, «Локомотив» и «Ак Барс». Всего на счету Да Косты 571 матч в лиге и 494 (203+291) очка.

В списке лучших легионеров по набранным очкам в регулярных чемпионатах Да Коста с 433 очками занимает третье место, уступая лишь Найджелу Доусу (505) и Мэтту Эллисону (434). С учетом того, что эти два хоккеиста завершили карьеру, француз имеет все шансы выйти на первое место. В общем списке бомбардиров КХЛ Да Коста занимает 11-е место.

Ранее стало известно, что нападающий «Металлурга» Данила Юров подпишет контракт с клубом НХЛ «Миннесота Уайлд».