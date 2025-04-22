Нападающий «Металлурга» присоединится к команде Кирилла Капризова

Нападающий Данила Юров и магнитогорский «Металлург» расторгли контракт. В пресс-службе клуба отметили, что это произошло по инициативе 21-летнего хоккеиста, который планирует продолжить карьеру в НХЛ.

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков отметил, что это «непростое решение» для клуба.

«Конечно же, мы пошли навстречу его желанию, он уже является большим мастером, способным стать еще одним ярким представителем магнитогорской школы хоккея в североамериканской Лиге, все возможности для этого у него есть», — сказал Бирюков.

В 2022 году клуб НХЛ «Миннесота Уайлд» выбрала Юрова на драфте под общим 24-м номером. В Миннеаполисе Данила встретится с Кириллом Капризовым и Яковом Трениным, которые уже выступают за «Уайлд».

В России для Юрова прорывным стал сезон-2023/24, когда он набрал 49 очков в регулярном чемпионате и девять баллов в плей-офф, став в составе «Металлурга» обладателем Кубка Гагарина. В этом сезоне на его счету было 25 (13+12) очков, добиться большего помешала травма.

Ранее стало известно, что контракт с «Эдмонтон Ойлерз» может заключить нападающий «Локомотива» Максим Березкин.