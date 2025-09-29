Автор бестселлеров «Охота на пиранью» и «Сварог» скончался в больнице

Российская литература понесла тяжелую утрату — на 69-м году жизни скончался известный писатель Александр Бушков, автор знаменитых циклов «Пиранья», «Сварог» и «Бешеная». Как сообщила aif.ru его подруга Елена Кулешова, смерть наступила 29 сентября после продолжительной болезни.

С середины сентября писатель находился в больнице, где проходил лечение от пневмонии. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось — причиной смерти стала остановка сердца.

«29 сентября у него остановилось сердце. Пытались реанимировать, но врачи не смогли его спасти», — отметили изданию.

Бушков оставался одним из самых читаемых авторов в жанре остросюжетного детектива и фэнтези, чьи книги стали неотъемлемой частью отечественной массовой культуры.

Писательская карьера Бушкова, родившегося 5 апреля 1956 года, охватила несколько десятилетий — первая книга «Стоять в огне» вышла в 1986 году, но настоящая популярность пришла к нему в 1990-е. Особенную известность приобрел роман «Охота на пиранью», по которому сняли одноименный фильм. Любопытно, что прежде чем стать профессиональным писателем, Бушков успел поработать почтальоном, грузчиком и страховым агентом — этот жизненный опыт, вероятно, и помог ему создать таких волевых и харизматичных героев.

В 2021 году автор получил главный приз литературной премии имени И.А. Ефремова, что стало признанием его вклада в развитие отечественной фантастики.

