Автор хита Rockstar американский рэпер DaBaby собрался в Россию с концертом

Американский рэпер Джонатан Линдейл Кирк, более известный под псевдонимом DaBaby, даст концерт 28 февраля в Москве. Об этом говорится в распространенной VK Stadium афише. Выступление пройдет на одноименной площадке.

Так, согласно представленным данным, в программу мероприятия также включен визит специального гостя. Пока функция покупки билета на концерт отсутствует. Также организаторы напомнили, что посетить выступление американского рэпера могут лица старше 18 лет и 16-летние — но только в сопровождении родителей.

DaBaby приобрел широкую известность благодаря своему лид-синглу «Suge», который набрал более 150 млн прослушиваний на платформе Spotify. В 2019 году он выпустил свой дебютный альбом «Baby on Baby», который занял достойное место в Billboard 200, подтвердив его статус новой звезды в мире хип-хопа.

В 2020 году трек рэпера «Rockstar» совместно с Roddy Ricch занял первую строчку в чарте Apple Music «Топ-100 в мире», укрепив успех DaBaby на международной сцене.

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