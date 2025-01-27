Фадеев рассказал, что прекратил общение с бывшей солисткой SEREBRO Серябкиной

Продюсер Максим Фадеев представил обновленный состав известной группы SEREBRO, в который вошли три новые вокалистки: KEIKO, AYA и DI, сообщил «Пятый канал».

По словам продюсера, он решил обойтись без широкомасштабного кастинга, ориентируясь на поиск талантов в узком кругу музыкальных сообществ, чтобы исключить нежелательных участниц. Фадеев отметил, что новые певицы должны сочетать не только вокальные данные, но и интеллект.

«Если бы мы объявили кастинг, пришли бы, в основной массе, чсвшницы и девушки с пониженной социальной ответственностью», — отметил продюсер.

Также в своих соцсетях он сообщил о том, что Ольга Серябкина, бывшая солистка SEREBRO, не будет заниматься написанием текстов для нового состава группы. После завершения их контракта Фадеев прекратил общение с ней, хотя ранее отношения были близкими.

Ранее сообщалось, что рэпер Алишер Моргенштерн* был объявлен СК РФ в розыск из-за нарушения закона об иноагентах.

*внесен в реестр иноагентов.