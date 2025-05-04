Автор видеоблога «Дневник Хача» задолжал налоговой почти полмиллиона рублей

Видеоблогер и медиаменеджер Амиран Сардаров оказался в центре внимания Федеральной налоговой службы (ФНС), которая выявила у него налоговую задолженность. Об этом стало известно ТАСС.

По информации источника, индивидуальное предпринимательство (ИП) блогера задолжало налоговой почти полмиллиона рублей — 491 489 руб.

Пока неизвестно, когда и как Сардаров планирует погасить задолженность. Представители налоговой службы проводят необходимые проверки.

Сардаров является создателем популярного YouTube-канала «Дневник Хача», который насчитывает более 5,7 млн подписчиков. Его видеоролики охватывают разнообразные темы, связанные с жизнью, шоу-бизнесом и современными тенденциями. Видеоблогер также принимал участие в телевизионных шоу и снимался в кино.

Ранее сообщалось, что двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева задолжала ФНС 1,1 млн руб. Известно, что спортсменка давно не проживает на территории России.