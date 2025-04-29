Спортсменка Исинбаева задолжала налоговой 1,1 млн руб.

Елена Исинбаева получила от Федеральной налоговой службы (ФНС) уведомление о крупной задолженности в размере 1,1 млн руб., сообщил телеграм-канал SHOT. Данная сумма накопилась относительно недавно.

По информации источника, Исинбаева утратила контроль над своими налоговыми обязательствами с прошлого года. В текущем году ФНС уже применяла штрафные санкции к прославленной спортсменке, когда ее долг достиг 465 688 руб. Теперь же налоговые органы выставили новый счет, обязывающий двукратную олимпийскую чемпионку выплатить 1 130 123 руб.

Известно, что Исинбаева проживает за рубежом, однако в январе текущего года она посещала Россию для участия в похоронах своего тренера Евгения Трофимова.

После переезда из России спортсменка приобрела роскошную квартиру в Москве. По данным SHOT, 42-летняя звезда легкой атлетики совершила покупку в августе 2022 года, когда приняла решение обосноваться в Испании.

Ее выбор пал на апартаменты площадью 120,9 кв. м, расположенные на 20-м этаже жилого комплекса «Акватория» на Ленинградском шоссе. Стоимость данной недвижимости оценивается приблизительно в 76 млн руб.

Еще одной московской квартирой Исинбаевой являются апартаменты площадью 98,4 кв. м, расположенные на 22-м этаже жилого комплекса «Дом в Сокольниках» на Русаковской улице. Данную недвижимость двукратная олимпийская чемпионка приобрела еще в 2013 году.

Ранее сообщалось, что экс-супруги Алсу и Абрамов достигли согласия о разделе имущества на 10 млрд руб.