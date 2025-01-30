Азамат Мусагалиев впервые рассказал о своей тяжелой болезни. Шоумен поделился, что в детские годы ему был поставлен диагноз — бронхиальная астма, из-за чего он часто проводил в больнице по три-четыре месяца. Этим он поделился в рамках авторского проекта «А.М.» на VK-видео.

Артист родился в Астраханской области, в маленьком городке Камызяк. В семье Фаризы Теляшевны и Тахира Жозефовича Мусагалиевых уже росли сын и дочь. Азамат был любознательным и активным ребенком, однако в раннем возрасте столкнулся с серьезным недугом.

Шоумен подметил, что мать делала все возможное для его здоровья, несмотря на трудности. В детстве ему было запрещено активно двигаться, иначе ожидала бессонная ночь для мамы.

У многодетной матери было необходимо постоянно обследовать и лечить младшего сына, и Азамат никогда не оставался без присмотра.

Мальчику выдали справку об инвалидности, что позволило родителям получать денежные пособия. С возрастом произошел смешной случай: он научился вызывать хрипы, что помогало продлить удостоверение.

У его отца, капитана команды КВН «Сборная Камызякского края», также были проблемы со здоровьем, включая травму ключицы, полученную в девятом классе. Мусагалиеву-старшему неоднократно делали операции.

Ранее комик Мусагалиев рассказал мистическую историю из ямальского Муравленко.