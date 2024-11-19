Комик Мусагалиев рассказал мистическую историю из ямальского Муравленко

Юморист Азамат Мусагалиев вспомнил свою поездку в Муравленко (ЯНАО), которая показалась ему странной и даже мистической. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на telegram-канал «Мой Муравленко».

Муравленко находится за полярным кругом, но место встретило его тепло. По словам Мусагалиева, его удивила обстановка в городе. Позабавила юмориста и деталь в отеле: на ресепшене рядом с часами со временем Токио и Нью-Йорка висел отдельный циферблат для Муравленко.

Пока комик засматривался на часы, неожиданно администратор спросила Мусагалиева про атмосферу в маленьком ямальском городе.

«Как будто что-то не то, да? А знаете, в чем прикол? Здесь живут одни ровесники: нам всем 36 лет», — сказала, по словам Мусагалиева, девушка.

Пользователи Сети посмеялись над историей комика, а многие с удивлением отметили, что им действительно 36 лет. Сам Азамат Мусагалиев встретил 40-летие в октябре текущего года.

Ранее сообщалось, что известного комика внесли в реестр иностранных агентов в РФ.