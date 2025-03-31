«Баба с возу»: Роднина отреагировала на смену гражданства теннисисткой Касаткиной
Ирина Роднина: Касаткина воспользовалась законным правом сменить гражданство
Фото: [WTA]
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы от Московской области Ирина Роднина в беседе со Sport24 высказалась о смене спортивного гражданства теннисисткой Дарьей Касаткиной.
Прославленная спортсменка отметила, что Касаткина воспользовалась своим законным правом и ничего уникального в этом случае нет.
«Для меня это ситуация из разряда „баба с возу — кобыле легче“. В мире каждый день множество людей меняют гражданство. Это нормально. Мы лишний раз доказываем, что Россия — абсолютно свободная страна, в которой граждане имеют право в рамках закона поступать так, как считают нужным», — подчеркнула Ирина Роднина.
12-я ракетка мира Дарья Касаткина объявила, что получила вид на жительство в Австралии и будет представлять эту страну. На сайте WTA она уже представлена как австралийская спортсменка.
Касаткина стала не первой теннисисткой, которая поменяла российское гражданство на австралийское. В частности, ранее такой путь проделали Анастасия и Арина Родионовы.
Портал «Подмосковье сегодня» рассказал о причинах смены Касаткиной гражданства.