«Баба с возу»: Роднина отреагировала на смену гражданства теннисисткой Касаткиной

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы от Московской области Ирина Роднина в беседе со Sport24 высказалась о смене спортивного гражданства теннисисткой Дарьей Касаткиной.

Прославленная спортсменка отметила, что Касаткина воспользовалась своим законным правом и ничего уникального в этом случае нет.

«Для меня это ситуация из разряда „баба с возу — кобыле легче“. В мире каждый день множество людей меняют гражданство. Это нормально. Мы лишний раз доказываем, что Россия — абсолютно свободная страна, в которой граждане имеют право в рамках закона поступать так, как считают нужным», — подчеркнула Ирина Роднина.

12-я ракетка мира Дарья Касаткина объявила, что получила вид на жительство в Австралии и будет представлять эту страну. На сайте WTA она уже представлена как австралийская спортсменка.

Касаткина стала не первой теннисисткой, которая поменяла российское гражданство на австралийское. В частности, ранее такой путь проделали Анастасия и Арина Родионовы.

Портал «Подмосковье сегодня» рассказал о причинах смены Касаткиной гражданства.