Российская эстрада переживает заметный поворот к национальным музыкальным традициям, где рядом с признанными мастерами фольклорного жанра все чаще появляются молодые исполнители. Этот тренд находит поддержку у мэтров отечественной сцены, в частности, у народной артистки Надежды Бабкиной, которая положительно оценивает растущий интерес молодежи к народной музыке. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По мнению Бабкиной, современная интерпретация фольклорных произведений, адаптированная под эстрадный формат, демонстрирует важную тенденцию возвращения к культурным корням после длительного периода доминирования западных музыкальных влияний. Особое внимание артистка уделяет творчеству Татьяны Куртуковой, отмечая ее успех в национальных музыкальных чартах и популярность песни «Матушка-земля» среди слушателей.

При всей поддержке молодых коллег Бабкина высказывает и профессиональные пожелания, отмечая необходимость большей энергетической наполненности и эмоционального пульса в исполнении Куртуковой. При этом народная артистка не видит в новой генерации исполнителей конкурентов, а напротив, готова к творческому сотрудничеству, включая совместное исполнение народных произведений.

Таким образом, современный этап развития российской эстрады характеризуется органичным синтезом традиций и новаторства, где опытные мастера выступают не в роли критиков, а в качестве наставников, способствующих естественной эволюции народного музыкального наследия в актуальном формате.

Ранее сообщалось, что польские военные НАТО записывают ролики под версию песни «Матушка-земля».