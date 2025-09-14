Польские военные НАТО записывают ролики под версию песни «Матушка-земля»
Переделанный российский хит «Матушка-земля» стал песней военных НАТО
Польские военные используют российскую песню «Матушка-земля» для создания видео, которые они публикуют в социальных сетях. На опубликованных материалах можно увидеть, как в одном из польских городов движутся грузовики, перевозящие технику НАТО.
В видео звучит музыкальный мотив, который явно отсылает к песне «Матушка-земля» российской певицы Татьяны Макеевой (до замужества — Куртукова).
Вместо оригинальных слов в тексте звучит фраза «Polska, do boju» (Польша, давай бороться).
Военнослужащие создают видеоролики на основе этой изменённой композиции и публикуют их в популярных социальных сетях.
