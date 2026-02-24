Байдачный не исключил отмену чемпионата мира по футболу

Бывший футболист сборной СССР, а впоследствии известный тренер Анатолий Байдачный в разговоре с «Советским спортом» высказался о перспективах проведения чемпионата мира в Мексике, где в настоящее время возникла напряженная ситуация из-за противоборства наркокартелей с силовыми структурами государства.

Спецслужбы ликвидировали главу наркокартеля ль Менчо, после чего в стране начались массовые беспорядки.

По мнению Байдачного, проводить чемпионат мира в такой ситуации небезопасно.

«Честно, мне вообще плевать на то, где не участвует Россия. Пускай они хоть что угодно там друг с другом сделают. Там может быть вообще все что угодно, Трамп прикажет — эти матчи в США перенесут. До турнира столько времени, может, ситуация изменится», — сказал Байдачный.

Собеседник издания подчеркнул, что в настоящее время ситуация в мире такова, что чемпионат мира вообще может быть отменен.

Предварительно запланировано 13 матчей, которые должны пройти в Мексике — 10 на групповом этапе и три в плей-офф.

Ранее экс-чемпион UFS Олег Тактаров выразил уверенность в том, что матчи чемпионата мира из Мексики перенесут.