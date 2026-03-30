Бритни Спирс вышла в море с сыновьями спустя месяц после скандала
H! : Бритни Спирс воссоединилась с сыновьями Шоном и Джейденом после ареста
Певица, чья жизнь давно напоминает американские горки, пережила очередной скандальный эпизод, но, похоже, старается вернуть контроль над ситуацией. Бритни Спирс, задержанная в начале марта по подозрению в вождении в нетрезвом виде, спустя месяц поделилась редкими кадрами воссоединения с сыновьями, сообщает HELLO! Russia.
4 марта Бритни Спирс оказалась в центре скандала: певицу задержали по подозрению в вождении в состоянии алкогольного опьянения. Ее представитель тогда назвал случившееся «досадным и непростительным», выразив надежду, что близкие поддержат артистку и помогут ей пересмотреть жизненные приоритеты.
Судя по свежим публикациям, Бритни делает шаги в правильном направлении. Певица вернулась в соцсети и опубликовала серию редких фотографий, на которых запечатлена с сыновьями — 20-летним Шоном и 19-летним Джейденом.
Кадры сделаны на яхте: Бритни позирует в купальнике, а наследники — в футболках и шортах, расслабленные и явно наслаждающиеся временем с матерью.
Для певицы это воссоединение особенно важно. Отношения с сыновьями, которые долгое время оставались в тени ее публичных драм, судя по всему, налаживаются.
Но Бритни все равно предстоит решать юридические последствия мартовского инцидента: судебное заседание по ее делу назначено на 4 мая в Верховном суде округа Вентура.
Ранее певица Кристина Агилера показала отдых с дочерью и женихом в Коста-Рике.