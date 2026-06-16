Потеря в небе: украинский бомбардировщик Су-24М рухнул в Хмельницкой области

Небо над Хмельницкой областью окрасилось трагедией. Украинский фронтовой бомбардировщик Су-24М потерпел крушение во время выполнения боевого задания. Экипаж из двух человек — летчик и штурман — погибли. Официальный Киев подтвердил потерю, но детали происшествия пока не раскрывает. Об этом сообщает «РБК».

Инцидент произошел в Хмельницкой области. Машина выполняла боевую задачу, когда рухнула на землю. Экипаж — два человека — не выжил. Имена пилотов не называются. Причины катастрофы устанавливаются. Су-24М — это советский фронтовой бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла.

Он используется для нанесения ударов по наземным целям на малых и средних высотах. На вооружении ВВС Украины такие самолеты остаются с советских времен, проходили модернизацию.

Ранее стало известно, за что уволят глав регионов РФ.