Балерина Волочкова назвала причины любви к экономклассу в самолетах

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что любит часто путешествовать и предпочитает добираться на мировые курорты, исключительно прибегая к услугам авиалайнеров. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, балерина очень редко путешествует в комфортных условиях, поскольку не видит никакой необходимости переплачивать за то, что станет находиться чуть ближе к аварийному выходу в салоне. И даже с друзьями во время путешествия старается летать исключительно в экономклассе.

Балерина добавила, что знает несколько звезд шоу-бизнеса, которые тоже обожают летать с простыми обывателями. Это могут делать только народные любимцы.

Ранее она рассказала о счастливой в браке дочери.