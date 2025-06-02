Балерина Волочкова рассказала о счастливой в браке дочери
Балерина Волочкова рассказала о счастливой в браке дочери
Фото: [Медиасток.рф]
Дочь Анастасии Волочковой Ариадна уже больше месяца как замужем и вместе с супругом Никитой она живет отдельно от звездной мамы. По словам балерины, ее дочь абсолютно счастлива и не скрывает этого. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».
Она добавила, что новоиспеченные супруги живут отдельно от нее в своей квартире. Звездную маму Ариадна постоянно зовет в гости.
По мнению балерины, она с нетерпением ждет появления будущего внука или внучки и будет рада стать молодой бабушкой.
Ранее она рассказала об унижениях и оскорблениях со стороны педагогов балетной школы.