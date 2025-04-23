Балерина Волочкова пообещала СМИ судебные разбирательства

Дочь балерины Анастасии Волочковой стала центром скандала. По информации прессы, предстоящая свадьба звездной наследницы с бизнесменом Никитой Григоряном под угрозой срыва. Экс-прима Большого театра рассказала подробности этих слухов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, пресса навела настоящую панику, объявив, что свадьба дочери Ариадны и вовсе не состоится. Балерина уже устала оправдываться перед всеми гостями, которых приглашены на торжество. Однако свадьба будет не такой масштабной, как хотелось.

Балерина добавила, что ее одолевает злость, когда представители медиа стараются ввести всех в заблуждение, из-за чего она начнет проклинать и судиться с теми журналистами, которые будут распространять ложную информацию о свадьбе ее дочери.

По ее мнению, она откажется от идеи приглашать и звездных гостей на торжество.

Ранее сообщалось, что она из-за долгов выставила на продажу элитную квартиру в центре Петербурга.