Сфера пластической хирургии вновь стала поводом для публичного противостояния российских знаменитостей. На этот раз предметом спора стало решение Даны Борисовой разрешить своей дочери Полине провести серию пластических операций в молодом возрасте. Девушка уже подверглась ринопластике, коррекции губ, увеличению груди и изменению формы ягодиц. Эти процедуры вызвали резкую критику со стороны балерины Анастасии Волочковой, которая назвала подобные вмешательства издевательством над молодым организмом. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По мнению примы, естественная красота и регулярные физические практики, такие как балет, являются более здоровой альтернативой хирургическим операциям. Волочкова подчеркивает, что природа может «отомстить» за искусственные изменения, особенно в юном возрасте. Свою позицию она подтверждает личным примером и опытом воспитания дочери-ровесницы Полины, которая никогда не прибегала к пластике.

Она отметила, что этот конфликт высвечивает более глубокую проблему — растущую нормализацию пластических операций среди молодежи и размывание границ естественного взросления. Когда медицина становится инструментом удовлетворения сиюминутных эстетических запросов, возникает вопрос о долгосрочных последствиях таких решений.

По словам Волочковой, в итоге спор знаменитостей вышел за рамки личного противостояния, обозначив важный социальный вопрос: где проходит грань между личным выбором и родительской ответственностью, и как обществу следует относиться к растущей доступности пластической хирургии для молодого поколения.

