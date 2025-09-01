Волочкова испугалась за дочь Борисовой, перекраивающей себя у хирурга

Балерина Анастасия Волочкова высказала резкую критику в адрес пластических операций, которым подвергается 18-летняя дочь телеведущей Даны Борисовой. В интервью интернет-изданию Regions артистка назвала хирургические вмешательства в молодом организме издевательством, выразив опасения за будущее здоровье ровесницы своей дочери.

По словам Волочковой, недавние процедуры Полины Борисовой по увеличению груди и коррекции ягодиц, а также предыдущие операции по ринопластике и увеличению губ могут привести к негативным последствиям с течением времени.

«Она с годами превратится в какого-то мутанта, если продолжит в том же духе. Там и саму Дану нужно спасать от многочисленных операций и от рук этих корыстных пластических хирургов», — добавила Волочкова.

Волочкова противопоставила этот подход собственному образу жизни, основанному на естественном сохранении красоты через ежедневные занятия балетом и физическими упражнениями. Волочкова также отметила, что ее дочь Ариадна, являясь ровесницей Полины, никогда не прибегала к косметическим манипуляциям.

