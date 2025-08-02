Балерина Волочкова прокомментировала слухи о миллионных гонорарах за свои выступления

Балерина Анастасия Волочкова, известная не только хореографическим, но и вокальным талантом, готова выступать перед публикой с песнями. Однако вопрос о стоимости таких выступлений вызвал неожиданное заявление артистки. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Волочкова опровергла ходившие слухи о миллионных гонорарах за свое пение. Она пояснила, что обладает музыкальным слухом и даже записала альбом лирических композиций, но всегда исполняет их бесплатно, считая это даром людям. Просить такие суммы, по ее мнению, может лишь вокалист экстра-класса.

По ее словам, эти заявления стали ответом на спекуляции в медиасреде, которые могли нанести урон ее репутации, создав образ артиста, монетизирующего второстепенный талант. Сама Волочкова позиционирует пение как чистый жест души, противопоставляя его коммерческим выступлениям.

Ранее она жестко прошлась по депутату, выступившему против пропаганды эскорта.