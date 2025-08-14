Балерина Волочкова раскрыла причины нежелания вступать в брак
Фото: [Медиасток.рф]
Скандальная история с предполагаемой помолвкой Анастасии Волочковой с арабским шейхом оказалась постановкой. Как выяснила Общественная Служба Новостей, весь романтический сюжет был частью съемочного процесса.
По словам артистки, это был просто артист-армянин с экзотическим именем, который играл роль шейха. Никакого отношения к Эмиратам он не имеет. Волочкова подчеркнула, что в ближайшее время не планирует ни замужество, ни серьезные отношения вообще, поскольку брака ей хватило и она ценит свободу.
Ранее она описала своего идеального возлюбленного.