Балерина Волочкова раскрыла свое отношение к певцу Серову

Конфликт между балериной Анастасией Волочковой и певцом Александром Серовым разгорелся после их участия в футбольном матче в рамках Медиалиги. Волочкова, приглашенная на мероприятие за гонорар, вышла на поле вместе со спортсменами, но не смогла забить гол и быстро покинула стадион. Это вызвало резкую реакцию Серова, который в свойственной ему манере назвал коллегу «пьяной балериной». Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Волочкова не осталась в долгу и в эксклюзивном комментарии дала жесткий ответ. Она подчеркнула, что приняла участие в событии исключительно из-за финансового вознаграждения, в то время как Серова, по ее словам, «никто и никуда не зовет». Балерина напомнила о случаях, когда певец появлялся на сцене в нетрезвом виде, особенно на региональных концертах, поставив под вопрос его право давать оценки.

Кульминацией скандала стал призыв Волочковой к бойкоту Серова, которого она охарактеризовала как «ничтожного человека с одним хитом». В свойственной ей эксцентричной манере она добавила, что долгое время считала певца давно ушедшим из жизни артистом. Этот словесный поединок продемонстрировал, что даже в мире искусства страсти могут разгораться нешуточные, а за внешним лоском нередко скрываются острые противоречия и личные обиды.

Ранее она заявила, что запретит матери заходить в квартиру отца.