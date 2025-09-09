Балерина Волочкова: запрещу матери заходить в квартиру отца

Семейный конфликт в семье известной балерины Анастасии Волочковой разворачивается вокруг квартиры ее тяжелобольного отца. Как выяснила Общественная Служба Новостей, напряженность достигла пика из-за имущественных претензий со стороны матери и дочери артистки, в то время как сам Юрий Волочков после перенесенного инсульта требует постоянного ухода.

Раскрывая суть противостояния, Волочкова категорически заявила, что ни ее мать Тамара, ни дочь Ариадна не принимают участия в заботе о больном. При этом именно они, по словам балерины, «положили глаз» на его недвижимость. Это стало последней каплей в длительных сложных отношениях. Артистка напомнила, что ее мать взяла фамилию Волочковой только после того, как дочь достигла славы, а также без согласия продала подаренную балерине квартиру в Петербурге.

Такой расклад имеет серьезные последствия для всех участников конфликта. Волочкова твердо намерена передать квартиру отца именно тем людям, которые ухаживают за ним сейчас, чтобы обеспечить ему достойный уход. Она открыто заявляет, что сделает все, чтобы ее мать не получила доступа к этой недвижимости, ставя человеческую заботу выше родственных уз, которые, по ее мнению, были нарушены корыстными интересами.

В итоге эта болезненная история демонстрирует глубокий разлад в семье знаменитости, где имущественные вопросы обострили давние личные обиды и недоверие. Несмотря на переживания за отца, Волочкова предпочитает не афишировать детали его состояния, сосредоточившись на юридической защите его имущественных прав и обеспечении его благополучия силами преданных лиц, осуществляющих уход, а не номинальных родственников.

