Балерина Волочкова рассказала, как готовится к Новому году

Звездные артисты, как и все, с нетерпением ждут новогоднего волшебства. Балерина Анастасия Волочкова уже погрузилась в праздничные хлопоты — нарядная ель установлена в ее доме, создавая особое настроение в ожидании праздника. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Интересно, что, обожая запах хвои, артистка сделала осознанный выбор в пользу экологии. В этом году ее дом украшает не настоящая ель, а большая дизайнерская искусственная красавица. Волочкова вместе с друзьями оформила ее в ярко-красной гамме, добавив тематические украшения — шары с образом балерин и изящные пуанты.

Такой ранний старт подготовки не случаен. Накануне Нового года у балерины запланированы гастроли, а в сами праздники — концерты, поэтому возможность создать себе праздничное настроение заранее становится особенно ценной. Для нее главное в этом времени — не обильное застолье, а именно символы и ощущение чуда, которое дарят мерцание гирлянд и вид нарядной ели.

Выпавший в Москве снег стал для Волочковой прекрасным дополнением к этой атмосфере, усилив ощущение приближающегося праздника. Таким образом, даже при самом плотном графике можно найти момент для домашнего уюта и радости, переосмыслив традиции и сделав их более осознанными и личными.

Ранее Николай Расторгуев заявил, что предпочитает скромный семейный Новый год.