Балерина Волочкова рассказала об унижениях и оскорблениях со стороны педагогов балетной школы

Знаменитая балерина Анастасия Волочкова известна своими провокационными выходками, она не может прожить и дня без скандалов. Однако не любит, когда многочисленная армия хейтеров ее критикует и пытается унизить. Балерина раскрыла, каким образом привыкла бороться с недоброжелателями. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

По ее словам, персона балерины привлекала внимание с юных лет, то есть даже в балетной школе ее старались задеть одноклассники. Так, они оскорбляли ее за высокий рост, педагоги могли обидеть своей резкостью, говоря о том, что мир балета для Волочковой навсегда закрыт. Тем не менее она смогла стать примой Большого театра и покорить сердца миллионов людей в стране.

Звезда добавила, что сейчас она с хейтерами борется кардинальными методами. Ей просто наплевать на серую массу, которые никогда не достигнуть ее уровня, им никогда никто не подарит бриллианты и море цветов, им никогда не достичь тех высот.

По ее мнению, также балерина старается закрывать комментарии под своими постами и видео в соцсетях, чтобы у хейтеров не было возможности лишний раз оскорбить ее.

Ранее она пообещала СМИ судебные разбирательства, сообщившим о том, что свадьба ее дочери невозможна.