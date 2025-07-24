«Балтика» хочет подписать контракт с легендой «Ахмата»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал «Чемпионату» об интересе калининградского клуба к косовскому вингеру Бернарду Берише, который в межсезонье покинул «Ахмат» и находится в статусе свободного агента.

Талалаев сообщил, что уже общался с игроком. Он выразил ему признательность за готовность идти вместе с «Балтикой». Главный тренер пояснил, что возможность подписания контракта с Беришей будет обсуждаться с руководством клуба.

33-летний Бернард Бериша провел восемь с половиной лет в «Ахмате», став настоящей легендой клуба. За это время он провел 199 матчей за грозненцев во всех турнирах, забил 28 голов и сделал 23 результативные передачи. В середине июля Бериша и «Ахмат» достигли соглашения о расторжении договора по обоюдному согласию.

Ранее Андрей Талалаев, начинавший свою карьеру в «Торпедо», высказался о судьбе московского клуба, исключенного из РПЛ.