Талалаев прокомментировал ситуацию с «Торпедо», в котором он начинал карьеру

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев в разговоре с «Советским спортом» высказал свое отношение к ситуации с ФК «Торпедо».

Талалаев начинал свою карьеру футболиста в «Торпедо», а в сезоне 2022/2023 был главным тренером команды. По итогам прошлого сезона автозаводцы вышли в РПЛ, но были исключены из высшего дивизиона из-за попытки организовать договорные матчи.

«У меня есть за что переживать: семья и „Балтика“ — это мои приоритеты. Я уже говорил, что меня огорчил итог многолетней работы в „Торпедо“, но это касается меня в меньшей степени, потому что на сегодняшний день меня больше всего интересуют успехи „Балтики“», — сказал Талалаев.

В первом туре РПЛ калининградская «Балтика» сыграла вничью с московским «Динамо» (1:1), которое называют одним из фаворитов чемпионата. В следующем туре калининградцы сыграют с московским «Спартаком».