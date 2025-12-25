«Балтика» не собирается устраивать распродажу игроков, несмотря на большой спрос

«Балтика» стала главной сенсацией первой части чемпионата, занимая текущее пятое место, что спровоцировало дополнительный интерес к игрокам команды со стороны более богатых клубов.

Маргарян подчеркнул, что клуб не собирается устраивать распродажу, чтобы нажиться в моменте.

«Но нужно понимать, что у кого-то есть отступные, у кого-то — желание поиграть на более высоком уровне. Если нам поступит предложение, которое устроит и «Балтику», и игрока, мы его рассмотрим. Шесть-семь игроков сейчас котируются на рынке — и не только на российском», — рассказал Маргарян.

Он пояснил, что, не отпуская игрока при хорошем предложении, клуб обязан ему что-то дать — повышенную зарплату или какой-то бонус. Такую ситуацию Маргарян назвал «открытием ящика Пандоры»: если повысить зарплату одному, то за ним потянутся и другие.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» отказался от трансфера полузащитника «Балтики» Максима Петрова. У железнодорожников была возможность активировать опцию выкупа за €1 млн, предусмотренную в контракте, но футболист запросил слишком высокую зарплату.