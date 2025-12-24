«Локомотив» отказался от идеи выкупить лидера полузащиты «Балтики»

Полузащитник «Балтики» Максим Петров останется в калининградском клубе как минимум до конца нынешнего сезона, пишет «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Петрова хотел приобрести «Локомотив». Контракт футболиста с «Балтикой» рассчитан до 2029 года, однако железнодорожники намеревались активировать опцию выкупа за €1 млн, предусмотренную в соглашении.

Однако, по данным инсайдера Ивана Карпова, «Локомотив» не смог договориться со своим бывшим воспитанником об условиях личного контракта. Якобы Петров запросил зарплату больше, чем у одного из лидеров «Локо» нападающего Дмитрия Воробьева.

В 2023 году «Локомотив» продал полузащитника в «Нефтехимик» всего за €30 тыс. Зимой 2025 года Петров перешел в «Балтику», которая выложила за него клубу из Нижнекамска уже €250 тыс. Сейчас портал Transfermarkt оценивает 24-летнего хавбека в €1,5 млн.

Максим Петров сыграл за «Балтику» 14 матчей в РПЛ, в которых забил четыре мяча и отдал три передачи.

