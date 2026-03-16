«Балтика» обратилась к болельщикам после скандального матча с ЦСКА

Калининградцы победили со счетом 1:0 и обошли армейцев в турнирной таблице, выйдя на четвертое место. Сальвадорский форвард «Балтики» Брайан Хиль забил 12-й мяч в РПЛ и вышел в лидеры снайперской гонки чемпионата. В сообщении пресс-службы «Балтики» отмечается, что за игрой на стадионе наблюдали 19 860 зрителей.

«Это не просто цифра, это огромная сила. Вы гнали команду вперед весь матч. С такой поддержкой и играть легче, и победы ближе. Ваш голос правда помогает нам биться до конца!» — говорится в обращении.

В концовке матча произошла массовая потасовка игроков и сотрудников обоих клубов. Все началось с того, что главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда игрок ЦСКА хотел побыстрее вернуть его в игру. Энрике Кармо толкнул тренера, что стало сигналом к всеобщему хаосу. По итогам эпизода Талалаев и главный тренер ЦСКА Фабио Челестини получили красные карточки.

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой призвал наказать Талалаева за провокацию.