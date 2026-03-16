Мостовой диагностировал у Талалаева звездную болезнь

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал для РИА Новости поведение главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева. Он считает, что специалист должен быть наказан за провокацию в концовке матча с ЦСКА.

Во встрече 21-го тура РПЛ «Балтика» обыграла армейцев на своем поле со счетом 1:0. В самой концовке игры Талалаев выбил на трибуны отскочивший к нему мяч. Футболист ЦСКА Энрике Кармо, хотевший побыстрее возобновить игру, толкнул тренера. После этого началась массовая потасовка, а Талалаев и главный тренер ЦСКА Фабио Челестини едва не подрались и получили красные карточки. Наставник балтийцев даже после удаления продолжал показывать неприличные жесты.

«Конечно, Талалаев должен быть наказан. Это происходит уже не в первый раз. Есть такое понятие — звездная болезнь, вот у него именно она. Связана с тем, что ничего и никогда не добивался, а тут «Балтика» идет хорошо, вот «звездулька» и возникла», — сказал Мостовой.

Собеседник агентства отметил, что никогда не видел Челестини в таком состоянии. Мостовой считает, что КДК РФС обязан дисквалифицировать Талалаева на несколько игр.

Занятно, что матч с ЦСКА был для Талалаева первым после отбытой трехматчевой дисквалификации. Тогда тренера наказали за неприличный жест в матче 17-го тура со «Спартаком» (1:0).

