Банк «Зенит» хочет отобрать у Кержакова автомобиль «Ауди»

Банк «Зенит» обратился в Приморский районный суд Санкт-Петербурга с иском к бывшему нападающему сборной России Александру Кержакову о взыскании с него автомобиля Audi Q3, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Оказалось, что еще в 2016 году банк выдал некоему Сергею Петухову кредит в 1,5 млн руб. на приобретение автомобиля, одновременно заключив договор залога на машину. Петухов выплачивал долг неисправно и остался должен банку более 6,7 млн руб. К тому времени он уже продал залоговый автомобиль Кержакову.

Теперь банк требует отобрать транспортное средство у знаменитого футболиста.

42-летний Кержаков завершил профессиональную карьеру футболиста в 2017 году. Позже он работал тренером в «Томи», «Пари НН», а также клубах Кипра, Сербии и Казахстана.

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