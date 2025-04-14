«Химки» могут уволить испанского тренера Артигу

Футбольный клуб «Химки» в ближайшее время сообщит об отставке с поста главного тренера испанского специалиста Франка Артиги, утверждает журналист и инсайдер Иван Карпов.

По его данным, Артигу заменит Магомед Адиев, известный по работе в «Анжи», «Ахмате» и сборной Казахстана.

В воскресенье, 13 апреля, в 24-м туре РПЛ «Химки» на своем поле проиграли «Крыльям Советов» со счетом 1:3 и усложнили свое положение в борьбе за сохранение места в РПЛ. На данный момент подмосковная команда занимает 12-ю позицию. В активе «Химок» 23 очка, столько же, сколько у «Ахмата», находящегося строчкой ниже — в зоне стыковых матчей.

Франк Артига работает в «Химках» с начала сезона.

В минувшем туре «Зенит» обыграл лидирующий «Краснодар» и обострил борьбу за золото чемпионата.