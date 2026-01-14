Баринов отказался считать себя предателем после перехода в ЦСКА

Он попросил их воздержаться от негативных комментариев. Футболист признал, что и сам зачастую высказывался эмоционально.

«Во мне нет ничего, кроме чувства благодарности нашим болельщикам за все эти годы, за общие моменты счастья и моменты временных неудач. Половину моей жизни мы были вместе, и я горжусь нашей историей — хочу попросить и вас ее не переписывать. Я не предатель. Да, я принял решение покинуть родной дом, но точно уверен в одном: «Локомотив» и болельщики навсегда в моем сердце», — написал Баринов.

29-летний полузащитник всю предыдущую карьеру провел в «Локомотиве», где был капитаном команды. Летом у Баринова заканчивался контракт с железнодорожниками, и он мог перейти в другой клуб в качестве свободного агента. Однако ЦСКА принял решение выкупить контракт Баринова за €2 млн.

