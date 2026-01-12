Баринов проходит медосмотр с «Локомотивом», несмотря на слухи о переходе в ЦСКА

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов проходит медосмотр вместе с остальными железнодорожниками на фоне разговоров о его переходе в ЦСКА, сообщает «Чемпионат».

Контракт Баринова с «Локомотивом» истекает летом, футболист отказывается его продлевать. Переход 29-летнего в армейский клуб считается вопросом решенным. В ЦСКА хотели, чтобы Баринов присоединился к команде уже зимой и предлагали «Локомотиву» за немедленный переход Баринова порядка €0,5 млн. Однако железнодорожники отказались отпустить своего капитана до истечения контракта.

Баринов является воспитанником «Локомотива» и всю карьеру провел за родной клуб. В нынешнем сезоне он сыграл в 24 матчах чемпионата и Кубка России, забил три мяча и отдал семь передач. В общей сложности в активе полузащитника 274 матча за «Локо» во всех турнирах, 13 голов и 27 ассистов.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €9 млн, но летом он достанется ЦСКА бесплатно.

Ранее стало известно, что доминиканский нападающий Эдарлин Рейес отказался возвращаться в тульский «Арсенал», несмотря на действующий контракт.