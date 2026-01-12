Доминиканский нападающий сбежал из тульского «Арсенала»
Доминиканский нападающий Рейес отказался возвращаться в тульский «Арсенал»
Фото: [ФК «Арсенал»]
Доминиканский нападающий Эдарлин Рейес отказался возвращаться в тульский «Арсенал» после зимнего отпуска, сообщила пресс-служба российского клуба Первой лиги.
Футболист связан с «Арсеналом» контрактными обязательствами до 30 июня 2027 года.
Тульский клуб заранее уведомил игрока о графике тренировочных сборов и приобрел ему билеты.
«Арсенал» оштрафует Рейеса за неприбытие на сбор и оставляет за собой право на принятие дальнейших решений. В настоящий момент мы ведем переговоры и до последнего надеемся найти компромиссный выход из этой ситуации. Наша цель — минимизировать возможные финансовые и репутационные риски для клуба», — говорится в сообщении.
Рейес перешел в «Арсенал» в январе 2025 года из казахстанского «Елимая» в качестве свободного агента. В 15 матчах Первой лиги нынешнего сезона форвард забил три мяча и отдал пять передач. С начала ноября Рейес не выходил на поле из-за травмы икроножной мышцы.
Ранее сообщалось, какую сумму получит «Зенит» за переход в «Крузейро» полузащитника Жерсона.