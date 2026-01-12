Баринов заявил, что «Локомотив» не выходил на него с предложением нового контракта

Ранее стало известно, что футболист проходит медосмотр с железнодорожниками, несмотря на слухи о переходе в ЦСКА.

«Конечно, я знаю об интересе ЦСКА. Спросите у представителей. Сейчас я нахожусь на медосмотре с «Локомотивом», какие ещё вопросы? С новым предложением клуб на меня не выходил. Понимаю ли почему? Нет. Видимо, не заслужил», — сказал Баринов.

Контракт Баринова с «Локомотивом» истекает летом, футболист отказывается его продлевать. Переход 29-летнего в армейский клуб считается вопросом решенным. В ЦСКА хотели, чтобы Баринов присоединился к команде уже зимой и предлагали «Локомотиву» за немедленный переход Баринова порядка €0,5 млн. Однако железнодорожники отказались отпустить своего капитана до истечения контракта.

Баринов является воспитанником «Локомотива» и всю карьеру провел за родной клуб. В нынешнем сезоне он сыграл в 24 матчах чемпионата и Кубка России, забил три мяча и отдал семь передач. В общей сложности в активе полузащитника 274 матча за «Локо» во всех турнирах, 13 голов и 27 ассистов.

Ранее бывший хоккейный голкипер Доминик Гашек потребовал отобрать у США чемпионат мира по футболу из-за действий американцев в Венесуэле.