Знаменитый в прошлом хоккейный голкипер Доминик Гашек призвал США лишить чемпионата мира по футболу из-за действий американцев в Венесуэле.

Американские войска нанесли ракетные удары по территории латиноамериканской страны, а спецслужбы вывезли из страны президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Их собираются предать суду в США, обвиняя в терроризме и экспорте наркотиков.

«То, что сейчас происходит в США, имеет мало общего с демократией и правом. Страна, которая не уважает международное право и угрожает демократическим странам военной агрессией, не должна проводить такие крупные международные мероприятия. Это способствует легализации ее преступлений», — заявил известный своими русофобскими взглядами Гашек.

5 декабря 2025 года глава ФИФА Джанни Инфантино вручил президенту США Дональду Трампу специально учрежденную «Премию мира ФИФА» за «экстраординарные усилию по продвижению мира и единства».

Чемпионат мира по футболу должен пройти с 11 июня по 19 июля 2026 года сразу в трех странах — США, Мексике и Канаде.

Ранее Доминик Гашек назвал теннисный турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос» в Париже «рекламой СВО» из-за того, что в нем принимали участие российские спортсмены.