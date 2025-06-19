Барков в пять утра звонил в двери соседям во Флориде, чтобы показать Кубок Стэнли

«Флорида» продолжает праздновать победу в Кубке Стэнли. В минувшие сутки трофей оказался у капитана команды Александра Баркова, и тот решил поделиться своей радостью со всей округой.

В Сети распространилось видео, на котором Барков звонит в пять утра в дверь соседям, чтобы показать Кубок Стэнли. Вероятно, те оказались не слишком большими фанатами хоккея и дверь не открыли. Друзья Баркова просто показали им трофей издалека.

«Флорида Пантерз» во второй раз подряд стали обладателями Кубка Стэнли, обыграв в шестом матче финала «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 5:1. В составе «Флориды» выступали россияне Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов. Александр Барков, родившийся в Финляндии, имеет и финский, и российский паспорт.

Портал «Подмосковье сегодня» назвал пять причин, благодаря которым «Флорида» стала сильнейшей командой НХЛ.