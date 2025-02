Барри Кеоган и Райли Кио вошли в шорт-лист на главные роли в фильме Балагова

Сюжет нового фильма основан на истории черкесской иммигрантской общины в США и фокусируется на сложных отношениях между отцом и сыном. Отмечается, что интригующий сценарий уже привлек внимание дистрибьюторов.

Для Балагова это не первая попытка пробиться в Голливуд. Ранее он покинул проект The Last of Us («Одни из нас»), однако новые перспективы и интерес к его творчеству могут подарить ему шанс на успех в западном кино.

Кроме того, работа режиссера имеет впечатляющие достижения. Его фильм «Дылда» получил высокое признание на Каннском кинофестивале и вошел в шорт-лист премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» в 2019 году.

Весной 2023 года Балагов взял паузу в своей работе. Теперь же он готов вернуться на экран с новым амбициозным проектом.

