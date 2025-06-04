«Барселона» может лишиться очков в следующей Лиге чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может применить суровые санкции к «Барселоне» за повторные нарушения финансовой дисциплины, сообщает The Times.

По данным издания, клуб продолжает нарушать нормы европейского футбольного регулирования, умышленно завышая показатели своих доходов, что дает «Барселоне» дополнительные возможности на трансферном рынке.

За аналогичные нарушения сине-гранатовых осенью прошлого года уже наказали штрафом в €500 тыс. За рецидив санкции могут быть более суровыми: с «Барсы» могут снять несколько очков в Лиге чемпионов или сократить заявку клуба на турнир.

«Барселона» в нынешнем сезоне выиграла чемпионат Испании, а в Лиге чемпионов остановилась на стадии полуфинала, уступив «Интеру» по сумме двух матчей ­— 3:3, 3:4.

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