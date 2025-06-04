Сафонов прилетел в Москву с Кубком Лиги чемпионов

Голкипер ПСЖ и сборной России Матвей Сафонов прилетел в Москву. Футболист опубликовал видео из столичного аэропорта.

«Всем привет! На часах пять утра. Я добрался Москвы. Вот сейчас ищу такси», — сообщил Сафонов.

Среди его багажа был Кубок Лиги чемпионов УЕФА. Неизвестно, это подлинный трофей или его копия. 31 мая ПСЖ впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов, разгромив в финале «Интер» со счетом 5:0.

Матвей Сафонов смог прилететь в Россию, не опасаясь преследований судебных приставов, после того как смог закрыть долги по алиментам перед бывшей супругой Анастасией.

Ранее сообщалось, что ПСЖ может расстаться с Сафоновым из-за того, что хочет приобрести украинского защитника Илью Забарного, который не желает играть в одной команде с россиянином.