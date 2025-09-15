«Барселона» заинтересовалась лучшим бомбардиром чемпионата России

По данным источника, кандидатура россиянина входит в шорт-лист каталонского гранда, но пока никто ни с самим Батраковым, ни с «Локомотивом» не связывался.

Контракт Батракова с «Локомотивом» действует до 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в €12 млн. Агент полузащитника Владимир Кузьмичев сообщил, что в контракте Батракова есть опция выкупа иностранным клубом за €20 млн. Она может быть активирована с 2026 года.

Алексей Батраков является лучшим бомбардиром РПЛ на данный момент. В матче с «Ахматом» он забил восьмой мяч в восьми играх.