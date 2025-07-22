«Барыс» поменял тренерский штаб перед началом чемпионата

В сообщении клубной пресс-службы говорится, что решение принято в связи с неудовлетворительными результатами прошлого сезона. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Евгений Королев. Он входил в штабы и Мамбеталиева, и его предшественника Вячеслава Буцаева.

Мамбеталиев занял пост главного тренера в середине октября прошлого года. «Барыс» занял последнее место в Восточной конференции и всей КХЛ, набрав в 68 играх лишь 35 очков.

Ранее сообщалось, что магнитогорский «Металлург» является главным претендентом на звездного нападающего Владимира Ткачева, который со скандалом покинул омский «Авангард».