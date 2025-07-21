«Металлург» претендует на нападающего Ткачева, который со скандалом ушел из «Авангарда»

19 июля «Авангард» расторг контракт с форвардом, что стало одним из самых обсуждаемых событий трансферного рынка в КХЛ за последнее время. 29-летний Ткачев является воспитанником омского хоккея и едва ли не главной звездой «Авангарда».

Сообщалось, что у Ткачева назрел конфликт с главным тренером Ги Буше, кроме того, в клубе хотели существенно урезать зарплату нападающему. «Авангард» хочет расчистить платежку, чтобы приобрести новых игроков. В частности, сообщалось об интересе омичей к форварду «Салавата Юлаева» Саше Хмелевски. Ткачев же получал в «Авангарде» 120 млн руб. в год.

Большую часть минувшего сезона Ткачев пропустил, восстанавливаясь после разрыва ахиллова сухожилия. В плей-офф он набрал 10 (3+7) очков в 13 матчах.

Нападающий получил уже несколько предложений от клубов КХЛ, но, по мнению «СЭ», его финансовые запросы, пусть и уменьшенные, из претендентов может потянуть только «Металлург».

Ранее сообщалось, что по окончании сезона 2025/26 в один из московских клубов КХЛ может перейти звезда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин.