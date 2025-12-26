Баскетболист Демин рассказал о вдохновляющем общении с Александром Овечкиным

В ноябре 40-летний хоккеист пригласил молодого соотечественника на свою игру. Демин отметил, что ему приятно было видеть неимоверное количество джерси с номером восемь на арене. Он назвал Овечкина одним из самых больших спортсменов не только в России, но и во всем мире.

«Нам удалось пересечься после игры, и то недолгое общение, внимание Александра, его мамы Татьяны Николаевны для меня бесценны. Это дало мне понимание, как человек такого высокого уровня остается настолько простым и обычным в плане общения. Это сильно поразило меня. Я под большим впечатлением после этой встречи», — сказал Демин.

Разыгрывающий защитник Егор Демин был задрафтован «Бруклином» под общим восьмым номером и проводит первый сезон в НБА.

Ранее букмекеры оценили шансы Александра Овечкина забросить 30 и более шайб в нынешнем сезоне.