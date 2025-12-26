Баскетболист Демин рассказал о вдохновляющем общении с Александром Овечкиным
Баскетболист Демин: «Я под большим впечатлением от встречи с Овечкиным»
Фото: [соцсети]
19-летний российский баскетболист клуба НБА «Бруклин Нетс» Егор Демин рассказал в интервью First&Red о встрече с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.
В ноябре 40-летний хоккеист пригласил молодого соотечественника на свою игру. Демин отметил, что ему приятно было видеть неимоверное количество джерси с номером восемь на арене. Он назвал Овечкина одним из самых больших спортсменов не только в России, но и во всем мире.
«Нам удалось пересечься после игры, и то недолгое общение, внимание Александра, его мамы Татьяны Николаевны для меня бесценны. Это дало мне понимание, как человек такого высокого уровня остается настолько простым и обычным в плане общения. Это сильно поразило меня. Я под большим впечатлением после этой встречи», — сказал Демин.
Разыгрывающий защитник Егор Демин был задрафтован «Бруклином» под общим восьмым номером и проводит первый сезон в НБА.
