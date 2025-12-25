Букмекеры оценили шансы Овечкина забросить 30 шайб в сезоне

Коэффициент на то, что это произойдет, составляет 1,85. Точно такой же коэффициент букмекеры дают на то, что рубеж в 30 голов знаменитому форварду не покорится.

40-летний Овечкин ударно начал сезон, забросив 14 шайб в 28 матчах, то есть шел по графику 40 голов за регулярный чемпионат. Однако в последних девяти играх нападающий покидал площадку без голов.

В минувшем сезоне Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. Россиянин поднял планку достижения уже до 911 шайб.

Ранее бывший тренер «Вашингтона» Брюс Будро рассказал о влиянии Овечкина на атмосферу в раздевалке команды. Специалист назвал хоккеиста «большим ребенком» и подчеркнул, что именно это качество делает Овечкина таким обаятельным.